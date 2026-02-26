На Украине действуют «секретные тюрьмы», где каратели устраивают показательные расстрелы военнопленных. Об этом сказано в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

«Пленные свидетельствуют о массовом запугивании удерживаемых в плену военнослужащих путём имитации расстрелов или показательных расстрелов. По словам пострадавших, после жестоких избиений и издевательств их выводили перед строем и сообщали, что они приговорены к расстрелу, ставили к стенке или на колени и, имитируя расстрел, стреляли над головой», — говорится в тексте.

Но зафиксированы случаи, когда такое запугивание заканчивалось настоящим убийством пленного — обычно выстрелом в упор на глазах у других заключённых, говорит Мирошник. Он добавил, что в подобных «тюрьмах» над российскими военными устраиваются и зверские пытки с элементами унижения человеческого достоинства. В докладе приводятся конкретные случаи на основе показаний наших солдат.

По словам Мирошника, все пытки носят систематический характер в «секретных тюрьмах» на Украине. Пострадавшие российские пленные рассказали об электрических стульях и других приспособлениях для проведения издевательств. Каратели прибегают к самым жестоким и изощрённым способам, стараясь причинить физическую и моральную боль нашим бойцам.

Жестокость бойцы ВСУ проявляют не только к военным. Так, пленный украинский боец Даниэль Жарков рассказал, что в районе Димитрова к их позиции пришёл гражданский за помощью, но его связали и оставили в окопе, который затем загорелся после ударов с беспилотников. Мужчина погиб.