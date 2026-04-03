ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 апреля, 09:38

Армия России за неделю освободила 7 населённых пунктов на всех фронтах

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские войска за последнюю неделю установили контроль над семью населёнными пунктами. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» взяла под контроль Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской области. Группировка «Запад» заняла Брусовку в ДНР, а также Ковшаровку и Новоосиново в Харьковской области. Подразделения «Востока» отчитались об освобождении Луговского и Бойково в Запорожской области.

Сводка СВО на 2 апреля: Армия России полностью освободила ЛНР, взяты Бойково и Верхняя Писаревка, США вышли из переговоров Москвы и Киева
Сводка СВО на 2 апреля: Армия России полностью освободила ЛНР, взяты Бойково и Верхняя Писаревка, США вышли из переговоров Москвы и Киева

Таким образом, продвижение зафиксировано сразу на нескольких направлениях СВО.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar