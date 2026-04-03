Армия России за неделю освободила 7 населённых пунктов на всех фронтах

Российские войска за последнюю неделю установили контроль над семью населёнными пунктами. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Группировка «Север» взяла под контроль Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской области. Группировка «Запад» заняла Брусовку в ДНР, а также Ковшаровку и Новоосиново в Харьковской области. Подразделения «Востока» отчитались об освобождении Луговского и Бойково в Запорожской области.