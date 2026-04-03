Армия России за неделю освободила 7 населённых пунктов на всех фронтах
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Российские войска за последнюю неделю установили контроль над семью населёнными пунктами. Об этом доложили в Минобороны РФ.
Группировка «Север» взяла под контроль Корчаковку в Сумской области и Верхнюю Писаревку в Харьковской области. Группировка «Запад» заняла Брусовку в ДНР, а также Ковшаровку и Новоосиново в Харьковской области. Подразделения «Востока» отчитались об освобождении Луговского и Бойково в Запорожской области.
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Таким образом, продвижение зафиксировано сразу на нескольких направлениях СВО.
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