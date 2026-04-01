ВС РФ освободили Верхнюю Писаревку и Бойково

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили новые населённые пункты. На этот раз под контроль наших парней перешли сёла в Харьковской и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Верхняя Писаревка Харьковской области», — следует из сообщения МО.

Также под контроль ВС РФ перешло Бойково в Запорожской области.

А ранее российские военные установили контроль над населённым пунктом Ковшаровка в Харьковской области. Операцию провели подразделения группировки войск «Запад».