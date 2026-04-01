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Опубликовано 1 апреля, 09:22

ВС РФ освободили Верхнюю Писаревку и Бойково

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили новые населённые пункты. На этот раз под контроль наших парней перешли сёла в Харьковской и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Верхняя Писаревка Харьковской области», — следует из сообщения МО.

Также под контроль ВС РФ перешло Бойково в Запорожской области.

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А ранее российские военные установили контроль над населённым пунктом Ковшаровка в Харьковской области. Операцию провели подразделения группировки войск «Запад».

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