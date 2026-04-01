Сводка СВО на 1 апреля: ВС РФ взяли Малую Корчаковку и вышли к Славянску, Зеленскому дали срок покинуть Донбасс, Европа не дала кредит Киеву Оглавление Курская область, 1 апреля Донецкая Народная Республика, 1 апреля Карта СВО на 1 апреля 2026 года Москва дала время Зеленскому для вывода войск из Донбасса: у него есть последний шанс Трамп обвинил Киев в мошенничестве: пострадали американцы Кая Каллас в Киеве: денег не будет Российские войска перешли в наступление в десяти километрах от Курской области, Дональд Трамп заинтересовался коррупцией на Украине, Москва дала срок на выход украинских подразделений из ДНР — дайджест Life.ru. 31 марта, 21:07 Армия России расширяет буферную зону у границы Курской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 1 апреля

Бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии освободили в Сумской области Малую Корчаковку. Этот населённый пункт находится в десяти километрах от границы Курской области. Киев бросал сюда 71-ю отдельную аэромобильную бригаду.

— Со взятием Малой Корчаковки российским войскам удалось вклиниться в единую систему укреплений ВСУ на данном участке фронта, создание которой противник начал незадолго до разгрома подразделений ВСУ в Суджанском приграничье, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

Подразделения группировки «Север» взяли Малую Корчаковку. Видео © Telegram / Минобороны России

Продолжаются бои вблизи Новодмитровки. Также Армия России наступает в Глуховском и Сумском районах.

За сутки противник потерял в Сумской области и на границе с Курской больше 90 человек, а также бронемашину «Козак», миномёты, пикапы, микроавтобус, квадроциклы и БПЛА.

Донецкая Народная Республика, 1 апреля

По мере приближения российских войск к Славянску в городе всё больше выявляется и уничтожается целей. Украинские оккупационные власти утверждают, что ФАБ попали по целям в районе железнодорожного вокзала и повредили локомотивное депо.

Армия России наступает на Славянск с востока. Продвижение идёт к Липовке. В дальнейшем это даст возможность выйти к Рай-Александровке. Канал «Дневник десантника» сообщает, что ВСУ используют Рай-Александровку в качестве пункта переброски личного состава и вооружения к Каленикам. В районе Миньковки противник попытался пойти в наступление и даже зайти в село. По прорвавшимся отработали артиллеристы и дроноводы.

Карта СВО на 1 апреля 2026 года

Москва дала время Зеленскому для вывода войск из Донбасса: у него есть последний шанс

Владимир Зеленский сообщил, что Москва ему поставила условие для завершения конфликта. Ему дали два месяца, чтобы принять решение о выводе войск с территории Донбасса и таким образом остановить кровопролитие.

— У Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится, а если Украина не выйдет, то Россия захватит Донбасс и условия будут другие, — заявил главарь киевского режима.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков советует Киеву принять решение о мире. При этом Москва настаивает не на перемирии, а на прочном мире.

— Зеленский может и должен своевременно принять решение, позже это решение придётся принимать более дорогой ценой, — сказал Песков.

Трамп обвинил Киев в мошенничестве: пострадали американцы

Сын президента США обвинил украинские власти в разворовывании американской помощи, которая поступала во времена правления Джо Байдена.

— Куда же на самом деле делась вся помощь Украине? Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа, и это определённо требует расследования, — заявил Дональд Трамп – младший.

Вместе с журналистом Джоном Соломоном они обсудили коррупцию на Украине. По словам Соломона, у специального представителя президента США Стива Уиткоффа есть материалы, касающиеся нецелевых расходований средств на Украине. В этих документах имена не только украинских, но и американских чиновников.

Кая Каллас в Киеве: денег не будет

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас и другие европейские чиновники прибыли на Украину. Бывшая премьер-министр Эстонии заявила, что Европейский союз продолжит поддерживать Киев.

— Этот визит является признаком настоящего мужества и солидарности с Украиной. Я благодарен верховному представителю, вице-президенту Кае Каллас и всем европейским коллегам, которые сегодня приехали в Украину, — написал глава украинского МИД Андрей Сибига.

Кая Каллас приехала в Киев без кредита из-за позиции Будапешта. Фото © ТАСС / Sipa USA / Arena Akcji

На словах благодарности и выражениях поддержки визит и основывался. Киев желает получить из Европы заветные 90 миллиардов евро, но выделение блокирует Венгрия. И денег не будет.

— К сожалению, сегодня у меня нет хороших новостей о том, что этот кредит будет выплачен. Именно поэтому мы до сих пор работаем и, надеюсь, получим это решение к следующему заседанию Европейского совета, — разочаровала украинских коррупционеров европейская чиновница.

Вместе с этим буксует и принятие 20-го пакета санкций против России. Ограничения должны будут касаться морских перевозок и всех российских граждан, участвовавших в СВО. Им могут запретить въезд в Европу.

Авторы Даниил Черных