В Кремле чётко обозначили условия для реального урегулирования конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский примет решение о выводе украинских войск из Донбасса, это откроет перспективы для прекращения боевых действий.

Накануне Зеленский сообщил, что Москва якобы дала Киеву два месяца на отвод Вооружённых сил Украины. В Кремле, однако, поправили: речь идёт не о сроках, а о немедленном действии.

«Нет, если бы он принял решение о выводе войск, и потом мы проверили бы, что он вывел войска, то открываются, конечно, перспективы для урегулирования многих вопросов, в том числе и решения вопроса о прекращении боевых действий», – заявил Ушаков в беседе с ИС «Вести».

Ранее Life.ru писал, что тему жёстко обозначил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Зеленский должен был принять это решение ещё вчера, никаких двух месяцев в запасе у него нет. По словам представителя Кремля, вопрос этот поднимался неоднократно, и экс-юмористу давно пора взять на себя ответственность за это непростое, но необходимое решение.