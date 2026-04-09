Китайское издание Sohu обратило внимание на резкую смену риторики Владимира Зеленского, который за один день перешёл от призывов к перемирию к хвастовству новыми оружейными контрактами, пишет РИА «ФедералПресс» со ссылкой на эксклюзивный перевод статьи. Так, утром 6 апреля глава киевского режима сообщил о масштабных ударах по стране, дал понять, что Киев срочно нуждается в международной помощи, а позже заявил о готовности к энергетическому перемирию.

«Разрыв между заявлениями о перемирии и активной внешнеполитической деятельностью становится всё более явным», — подчеркнули китайские журналисты.

Эти метаморфозы вызвали у аналитиков вопросы: если ситуация на Украине столь плачевна, то как Киев может предлагать странам Ближнего Востока «эффективный способ противодействия БПЛА и ракетам, отработанный в конфликте с Россией». Эксперты пришли к выводу, что инициатива о перемирии — это попытка выиграть время, тогда как Зеленский не может отказать себе в выпрашивании новой помощи у Европы.

При этом Запад уже не может удовлетворить растущие аппетиты Киева: Вашингтон занял принципиальную позицию, а у Брюсселя нет ресурсов. На этом фоне поездки по странам Ближнего Востока, втянутым в войну с Ираном, нужны главе киевского режима для поиска новых источников финансирования. Противоречивые сигналы Зеленского — попытка ответить на множество вызовов одновременно, уверены в КНР.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не возражает против встречи с российским лидером Владимиром Путиным, но переговоры, по его словам, должны состояться на территории США или Ближнего Востока.