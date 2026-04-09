Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 13:36

На Украине напуганы из-за смены стратегии Европы – Зеленский готовит контрудар

«Страна.ua»: ЕС меняет стратегию по Украине из-за войны США и Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Европейский союз пересматривает свою стратегию в отношении Украины на фоне войны между США и Ираном. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«ЕС сейчас явно оценивает новую геополитическую реальность после начала войны в Иране. И это может привести и к определённой смене стратегии в отношении Украины, а потому и многие процессы становятся на паузу», — сообщают журналисты.

По их данным, Европа является главной «крышей» для антикоррупционных органов Украины и связанных с ними активистов и политиков. В связи с этим авторы не исключают ответных действий со стороны киевского главаря Владимира Зеленского с целью ограничить их деятельность. Он может нанести контрудар по НАБУ и САП либо купировать их дальнейшую активность, а потом затормозить принятие требуемых ЕС законопроектов о кадровом отборе руководителей силовых структур. Журналисты отмечают увеличения влияния Давида Арахамии на депутатский корпус и ослабление влияния Зеленского.

МИД Украины: Успех США на Ближнем Востоке может приблизить конец конфликта с РФ

Ранее Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации вокруг Ирана Запад отодвинул помощь Украине на второй план. По его словам, Киев испытывает проблемы с ПВО и острую нехватку финансирования, а война на Ближнем Востоке отвлекает союзников, замедляя поставки оружия. При этом он выразил надежду на помощь с ракетами для ПВО от ближневосточных стран, которые сами в них нуждаются, и отметил, что больше всего Украине сейчас не хватает денег. Украина готова продавать партнёрам оборудование, которого у неё в избытке.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar