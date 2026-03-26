Зеленский пожаловался, что Запад отодвинул Украину на второй план из-за Ирана

Владимир Зеленский заявил, что на фоне ситуации вокруг Ирана Запад стал отодвигать помощь Украине на второй план. Об этом украинский главарь рассказал в интервью газете Monde.

По его словам, Киев испытывает проблемы с противовоздушной обороной и острую нехватку финансирования. Зеленский отметил, что война на Ближнем Востоке отвлекает внимание союзников, а опыт показывает, что в такие периоды поставки оружия замедляются. При этом он выразил надежду на помощь с ракетами для ПВО от стран Ближнего Востока, которые сейчас сами нуждаются в них.

«То, чего нам особенно сегодня не хватает, так это денег», — посетовал Зеленский, добавив, что Украина готова продавать партнёрам оборудование, которого у неё в избытке.

Ранее в Германии заявили об отсутствии необходимости поставок ракет Taurus Украине. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Украина уже располагает собственными дальнобойными вооружениями, часть из которых разработана при участии западных партнеров и показывает высокую эффективность. Он пояснил, что ранее поддерживал идею передачи ракет Киеву, однако сейчас считает ее неактуальной.