Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 23:32

Мерц заявил, что Украине не нужны ракеты Taurus от Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине не требуются немецкие ракеты Taurus. Об этом он сообщил, выступая в бундестаге. Канцлер отметил, что Киев уже располагает собственными дальнобойными вооружениями.

«У Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама, в том числе с нашей помощью, и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить», — сказал он.

По словам Мерца, ранее он поддерживал идею поставок, так как в распоряжении бундесвера имелось достаточное количество таких ракет. Однако сейчас, как он пояснил, ситуация изменилась. Канцлер добавил, что Украина в настоящий момент вооружена лучше, чем раньше. При этом, по его оценке, основной проблемой остаются ограниченные финансовые ресурсы.

Мерц заявил о необходимости участия Европы в переговорах США по Украине

Ранее Фридрих Мерц резко раскритиковал позицию премьер-министра Венгрии Виктор Орбан по вопросу финансирования Украины. Поводом стало вето Будапешта на выделение кредита в размере 90 миллиардов евро. Мерц назвал действия венгерской стороны «актом грубой нелояльности» внутри Европейского союза. Он подчеркнул, что подобные шаги выходят за рамки обычных политических разногласий. Канцлер также предупредил о возможных последствиях для отношений внутри ЕС, отметив, что ситуация может повлиять на дальнейшее взаимодействие стран союза.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar