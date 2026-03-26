Мерц заявил, что Украине не нужны ракеты Taurus от Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украине не требуются немецкие ракеты Taurus. Об этом он сообщил, выступая в бундестаге. Канцлер отметил, что Киев уже располагает собственными дальнобойными вооружениями.

«У Украины уже есть собственные дальнобойные вооружения на складах, которые она частично разработала сама, в том числе с нашей помощью, и которые значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество ракет Taurus, которое мы могли бы поставить», — сказал он.

По словам Мерца, ранее он поддерживал идею поставок, так как в распоряжении бундесвера имелось достаточное количество таких ракет. Однако сейчас, как он пояснил, ситуация изменилась. Канцлер добавил, что Украина в настоящий момент вооружена лучше, чем раньше. При этом, по его оценке, основной проблемой остаются ограниченные финансовые ресурсы.

Ранее Фридрих Мерц резко раскритиковал позицию премьер-министра Венгрии Виктор Орбан по вопросу финансирования Украины. Поводом стало вето Будапешта на выделение кредита в размере 90 миллиардов евро. Мерц назвал действия венгерской стороны «актом грубой нелояльности» внутри Европейского союза. Он подчеркнул, что подобные шаги выходят за рамки обычных политических разногласий. Канцлер также предупредил о возможных последствиях для отношений внутри ЕС, отметив, что ситуация может повлиять на дальнейшее взаимодействие стран союза.