«Акт нелояльности»: Мерц назвал беспрецедентными действия Орбана по кредиту для Киева

В Германии резко осудили позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается разблокировать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро. С критикой выступил канцлер Фридрих Мерц, слова политика приводит издание Tagesschau.

«Это акт грубой нелояльности внутри Европейского союза, подобного которому ещё не было», — заявил он.

Глава немецкого правительства предупредил, что поведение Будапешта повлечёт за собой серьёзные последствия, которые «выйдут далеко за рамки этого отдельного события».