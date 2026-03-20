«Акт нелояльности»: Мерц назвал беспрецедентными действия Орбана по кредиту для Киева
В Германии резко осудили позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который отказывается разблокировать выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро. С критикой выступил канцлер Фридрих Мерц, слова политика приводит издание Tagesschau.
«Это акт грубой нелояльности внутри Европейского союза, подобного которому ещё не было», — заявил он.
Глава немецкого правительства предупредил, что поведение Будапешта повлечёт за собой серьёзные последствия, которые «выйдут далеко за рамки этого отдельного события».
Напомним, что Виктор Орбан отказался давать добро на многомиллиардный кредит для Украины, пока прокачка топлива по «Дружбе» не будет возобновлена. Премьер Венгрии заявил, что не уступит даже под давлением ЕС, который предложил профинансировать ремонт трубопровода.
