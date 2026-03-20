20 марта, 07:33

«Речь о доверии»: ЕС не может не одобрить Киеву многомиллиардный кредит, считает Макрон

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

У Евросоюза отсутствует альтернативный сценарий в ситуации с кредитом Украине на 90 миллиардов евро. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет РИА «Новости».

«Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен — речь идёт о доверии к Европейскому совету», — сказал Макрон.

Само решение о выделении средств было принято лидерами ЕС в декабре 2025 года, но в настоящее время заблокировано Венгрией.

Орбан «разминал ноги» во время обращения Зеленского к лидерам ЕС
Орбан «разминал ноги» во время обращения Зеленского к лидерам ЕС

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов поддержать кредитование Киева только после того, как Украина прекратит блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Это условие стало основным препятствием для реализации согласованного ранее пакета помощи. Орбан подчеркнул, что не изменит свою позицию, несмотря на предложения ЕС по ремонту нефтяной магистрали.

Наталья Афонина
