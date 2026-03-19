Орбан «разминал ноги» во время обращения Зеленского к лидерам ЕС

Председатель правительства Венгрии Виктор Орбан, известный своей критикой финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза, отсутствовал за столом переговоров во время видеообращения Владимира Зеленского. Как сообщает издание Euractiv, венгерский политик предпочёл «размять ноги».

Согласно трансляции заседания, опубликованной на официальном портале Еврокомиссии, кресло венгерского лидера пустовало в тот момент, когда Зеленский выступал по видеосвязи. При этом, как уточнили собеседники издания, Орбан находился в зале, но предпочёл «размять ноги», пока звучала речь Зеленского.

«Два источника подтвердили, что Орбан находился в зале, но разминал ноги, пока… (Зеленский) говорил», — сказано в материале СМИ.