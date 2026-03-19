В ЕС заявили что Орбан перешёл «красную линию», заблокировав помощь Киеву

Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите в Брюсселе перешёл «красную линию», заблокировав выделение Украине 90 миллиардов евро. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Кошта назвал поведение венгерского премьера неприемлемым нарушением принципов сотрудничества, на которых построен ЕС. Глава Евросовета также отметил, что ранее ни один из лидеров не пересекал эту черту. При этом по данным другого источника, лидеры Евросоюза ожидают ухода Орбана с поста по итогам парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут 12 апреля.

«Уровень фрустрации в связи с действиями Орбана был беспрецедентным, но учитывая, что партия Орбана отстает в опросах общественного мнения к выборам 12 апреля, мало кто из лидеров хочет оказаться втянутым в венгерскую внутреннюю политику», — отметил источник.

Напомним, что Евросоюз не смог согласовать выделение Украине военного финансирования в размере 90 миллиардов евро. Инициативу заблокировали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. Предложение поддержали представители 25 стран сообщества, однако для принятия решения требовалось согласие всех 27 участников. В итоге документ остался неподписанным.