Мерц заявил о необходимости участия Европы в переговорах США по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с требованием включить Европу и Украину в процесс переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, обсуждения не должны вестись только между Россией и США. Об этом сообщило издание Die Welt.

«Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», — сказал он.

Отдельно канцлер Германии указал на необходимость срочного согласования финансовой поддержки Киева. По его словам, речь идёт о кредите на сумму 90 миллиардов евро.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что мог бы повлиять на позицию США по Ирану, если бы европейские страны были привлечены к консультациям. Он выразил сожаление, что Вашингтон не счёл необходимым согласовывать свои действия с Европой.