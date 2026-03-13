Мерц накинулся с критикой на США за смягчение санкций против российской нефти

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой в адрес решения США временно разрешить покупку российской нефти. По информации Reuters, он заявил, что ослаблять санкционный режим в отношении Москвы неправильно.

По его словам, Берлин узнал о шаге Вашингтона лишь утром в пятницу. Мерц подчеркнул, что хотел бы понять мотивы, которыми руководствовалась американская администрация, принимая такое решение. Он также дал понять, что Германия не намерена смягчать собственную позицию в отношении ограничительных мер.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что смягчать санкции против России по какой бы то ни было причине неправильно», — сказано в публикации.