Мерц накинулся с критикой на США за смягчение санкций против российской нефти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой в адрес решения США временно разрешить покупку российской нефти. По информации Reuters, он заявил, что ослаблять санкционный режим в отношении Москвы неправильно.
По его словам, Берлин узнал о шаге Вашингтона лишь утром в пятницу. Мерц подчеркнул, что хотел бы понять мотивы, которыми руководствовалась американская администрация, принимая такое решение. Он также дал понять, что Германия не намерена смягчать собственную позицию в отношении ограничительных мер.
«Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что смягчать санкции против России по какой бы то ни было причине неправильно», — сказано в публикации.
Напомним, на фоне топливного кризиса, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, Соединённые Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов. Под исключение попали только те объёмы, которые уже были погружены на суда по состоянию на 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. В Кремле обратили внимание на попытки Вашингтона стабилизировать энергетические рынки. При этом есть сигналы, что в дальнейшем США не планируют вводить новые нефтяные санкции.
