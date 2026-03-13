Владимир Путин
Регион
13 марта, 12:45

Мерц накинулся с критикой на США за смягчение санкций против российской нефти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с критикой в адрес решения США временно разрешить покупку российской нефти. По информации Reuters, он заявил, что ослаблять санкционный режим в отношении Москвы неправильно.

По его словам, Берлин узнал о шаге Вашингтона лишь утром в пятницу. Мерц подчеркнул, что хотел бы понять мотивы, которыми руководствовалась американская администрация, принимая такое решение. Он также дал понять, что Германия не намерена смягчать собственную позицию в отношении ограничительных мер.

«Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу заявил, что смягчать санкции против России по какой бы то ни было причине неправильно», — сказано в публикации.

Дмитриев назвал «провальной» травлю Трампа из-за отмены санкций с российской нефти

Напомним, на фоне топливного кризиса, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, Соединённые Штаты разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов. Под исключение попали только те объёмы, которые уже были погружены на суда по состоянию на 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей. В Кремле обратили внимание на попытки Вашингтона стабилизировать энергетические рынки. При этом есть сигналы, что в дальнейшем США не планируют вводить новые нефтяные санкции.

