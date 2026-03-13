Дмитриев назвал «провальной» травлю Трампа из-за отмены санкций с российской нефти

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал в своём Telegram-канале провокационный пост губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в соцсети Х о российской нефти. Политик опубликовал фото с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, вызвав бурную реакцию в России.

Пост губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о российской нефти. Фото © Telegram / Governor Newsom Press Office

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, Исполнительный орган, ответственный за содействие экономическому процветанию и обеспечение финансовой безопасности Соединённых Штатов предоставляет временное разрешение, позволяющее странам приобретать российскую нефть», — подписал пост Ньюсом.

Ньюсом опубликовал сгенерированное изображение, на котором Путин ведёт Трампа на поводке, и написал о временном разрешении для стран покупать российскую нефть. Реакция Дмитриева последовала почти сразу: он назвал губернатора «провальным» и подчеркнул, что пост стал попыткой критики решения США об облегчении поставок нефти из России.

Напомним, что США официально разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погружённых на суда до 12 марта 2026 года. Генеральная лицензия разрешает все операции, необходимые для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, включая суда, ранее заблокированные санкциями, до 11 апреля 2026 года.