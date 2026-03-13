В Кремле отреагировали на смягчение санкций США против российской нефти
Кремль видит попытки США стабилизировать энергетические рынки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смягчение санкций Вашингтона против российской нефти.
«Слышали заявления представителей США, что эти исключения сделаны для уже загруженной нефти. Но также было заявление, что в целом далее США не планируют какие-либо нефтяные санкции. В настоящий момент ситуативно наши интересы совпадают», — отметил представитель Кремля
Он также подчеркнул, что ситуация чревата нарастанием кризиса в сфере энергоносителей. Без значительных вливаний российской нефти стабилизация рынка невозможна.
Напомним, из-за топливного кризиса, вызванного боевыми действиями на Ближнем Востоке, США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов — но только тех, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, речь идёт о ста миллионах баррелей.
