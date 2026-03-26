Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Владимир Зеленский сохранит за собой пост главы государства по итогам следующих выборов. Об этом дипломат заявил в интервью Дмитрию Гордону*.

По словам Кулебы, Зеленский сможет переизбраться, несмотря на данные опросов, которые свидетельствуют о невысоком уровне доверия к нему среди граждан.

Согласно февральскому исследованию компании Ipsos, Зеленский не вошёл в тройку лидеров по популярности. Его опередили бывший главком ВСУ Валерий Залужный, боксер Александр Усик, а также руководитель офиса президента Кирилл Буданов**. Главарь киевского режима расположился на четвёртой строчке.

Полномочия Зеленского истекли ещё в мае 2024 года. Проведение выборов тогда отложили, официально мотивировав это действием военного положения и всеобщей мобилизацией. Сам экс-комик называл организацию голосования в тот период «несвоевременной».

Вопрос о необходимости выборов ранее поднимал американский лидер Дональд Трамп. Он характеризовал Зеленского как «диктатора без выборов», указывая на падение его рейтинга до 4%. В начале 2026 года украинская сторона допускала возможность совмещения президентских выборов с референдумом, однако дальнейших практических шагов в этом направлении предпринято не было.