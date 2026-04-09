«Наркомановая ломка»: В СФ ответили на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США

Желание Владимира Зеленского встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в США, Европе и где бы то ни было ещё понятно, однако такие встречи не организовываются посредством заявлений в СМИ. Этому всегда предшествует работа на уровне сотрудников МИД или других представителей обеих сторон. Об этом в беседе с Life.ru заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Я, честно говоря, не очень уверен, что с Зеленским хочет встретиться наш президент. Во-первых, Зеленский нелегитимен. Во-вторых, глава киевского режима просто высказал своё мнение, но сейчас такая встреча не обсуждается», — отметил он.

Если Зеленский где-то с кем-то обсудил такую встречу, то это не означает, что его слова имеют какую-то силу, поскольку эти мероприятия обговариваются заранее в ходе предварительных переговоров на уровне сотрудников МИД или других представителей обоих руководителей. Процесс точно не проходит так, как это видит украинский политик.

Лидер киевского режима ездит по всему миру и всем рассказывает, как он хочет встретиться с Путиным в самых разных уголках мира, однако запустить процесс таким образом не выйдет, поскольку это несерьёзно, указал Джабаров.

Я думаю, что слова Зеленского в нашей стране всерьёз пока никто не воспринимает. Понимаете, у него сейчас наркомановая ломка от того, что ему не хватает популярности, в которой он купался в 2022-м, 2023-м и даже 2024 году, когда ездил по всему миру и посещал парламенты зарубежных государств, где его встречали, обнимали и аплодировали ему. Сейчас этого нет, он всем уже надоел, все поняли, что это пустышка. Владимир Джабаров Сенатор

При этом жажда популярности никуда не делась, поэтому Зеленскому приходится опускаться ниже и делать вот такие экстравагантные заявления, которые тоже нигде не вызовут энтузиазма, заключил собеседник.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, но точно не в Москве или Киеве. По его словам, для такой встречи отлично подошли бы США, ближневосточные или европейские страны.