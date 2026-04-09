Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции объявлено перемирие в связи с приближающимися пасхальными выходными. Такое решение принял президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие начнёт действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Российским войскам будут даны приказы остановить боевые действия на всех направлениях, однако быть готовыми пресекать возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия.

Москва исходит из того, что украинская сторона последует примеру России.