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Регион
Опубликовано 21 апреля 2025, 10:14

Песков сообщил, что пасхальное перемирие было личной инициативой Путина

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин стал инициатором предложения о временном прекращении огня на период празднования Пасхи. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это была инициатива, именно пасхальная инициатива президента Путина», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Минобороны РФ детально приводило факты о нарушения со стороны киевского режима во время действия пасхального перемирия, ни один вражеский обстрел не был пропущен.

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Напомним, с 18:00 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киев режим прекращения огня не соблюдал. Вражеские удары наносились не только по позициям ВС РФ, но и по гражданским объектам. По данным Минобороны РФ, украинские военные 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие. Утром 21 апреля российское военное ведомство доложило о мощных ударах по Украине после завершения пасхального перемирия.

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Татьяна Миссуми
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