Песков сообщил, что пасхальное перемирие было личной инициативой Путина

Президент РФ Владимир Путин стал инициатором предложения о временном прекращении огня на период празднования Пасхи. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков добавил, что Минобороны РФ детально приводило факты о нарушения со стороны киевского режима во время действия пасхального перемирия, ни один вражеский обстрел не был пропущен.