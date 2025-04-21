Вывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский не обладает полным контролем над Вооружёнными силами Незалежной и не управляет ситуацией в стране в достаточной мере.

«Если, например, приказ Верховного Главнокомандующего [президента России Владимира] Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее», — высказался политик в беседе с РИА «Новости».

Олейник высказал мнение о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ, назвав это очередным свидетельством недоговороспособности Зеленского в глазах администрации президента США Дональда Трампа. Он считает, что Зеленский, по сути, «как клоун», принял предложение лидера РФ Владимира Путина и ответил требованием о прекращении огня на 30 дней. Бывший депутат Рады отметил, что при желании бойцы «Азова»* могут игнорировать указания экс-комика.