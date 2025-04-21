Не слушают Зеленского: Экс-депутат Рады объяснил, почему Киев нарушил пасхальное перемирие
Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский потерял управление над ВСУ
Бойцы ВСУ. Обложка © Пресс-служба Зеленского
Вывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский не обладает полным контролем над Вооружёнными силами Незалежной и не управляет ситуацией в стране в достаточной мере.
«Если, например, приказ Верховного Главнокомандующего [президента России Владимира] Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее», — высказался политик в беседе с РИА «Новости».
Олейник высказал мнение о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ, назвав это очередным свидетельством недоговороспособности Зеленского в глазах администрации президента США Дональда Трампа. Он считает, что Зеленский, по сути, «как клоун», принял предложение лидера РФ Владимира Путина и ответил требованием о прекращении огня на 30 дней. Бывший депутат Рады отметил, что при желании бойцы «Азова»* могут игнорировать указания экс-комика.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие. Киев не соблюдал режим прекращения огня. Вражеские атаки были зарегистрированы в Херсонской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Согласно информации Министерства обороны России, украинские силы более 4 900 раз нарушили перемирие. Удары производились не только по позициям российских войск, но и по гражданским объектам в Белгородской, Брянской, Курской областях и в Крыму.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.