Владимир Зеленский обещал зеркально ответить на объявленное пасхальное перемирие, но, по мнению главы комитета Государственной Думы по международным делам Леонида Слуцкого, это обещание не было выполнено. Своё мнение глава ЛДПР выразил в телеграм-канале.

«Зеленский обещал действовать зеркально в ответ на объявленное президентом России пасхальное перемирие. Но зеркало оказалось кривым», — написал Слуцкий, прикрепив публикацию о массовом нарушении Киевом режима прекращения огня.

Парламентарий отметил, что, по информации Минобороны РФ, украинские военные 444 раза открывали огонь по позициям российских войск в ДНР из артиллерийских орудий и миномётов. Также было зафиксировано 900 атак с использованием БПЛА, в том числе в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

Депутат добавил, что теперь Зеленский, как обычно, бездоказательно, обвиняет Россию в нарушении режима прекращения огня, но при этом признаёт, что воздушных тревог на территории Украины не было. Это «полнейший оксюморон», подчеркнул Слуцкий.

На этом фоне Зеленский решил перехватить инициативу и предложил прекратить удары по гражданской инфраструктуре с использованием дальнобойных беспилотников и ракет на срок не менее 30 дней. По мнению российского политика, это попытка пустить пыль в глаза Западу и представить себя с «нимбом миротворца».

«Веры Киеву нет. Украинский режим неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать договоренности. Врать и переводить стрелки – политическое кредо Зеленского», — указал Слуцкий, уточнив, что в любом случае финальное решение о продлении перемирия остаётся за Верховным Главнокомандующим и будет принято, исходя из интересов безопасности страны.