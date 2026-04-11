11 апреля, 10:45

Зеленский заявил о готовности соблюдать пасхальное перемирие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Nicolas Economou

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

По словам бывшего комика, Киев будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Он подчеркнул, что Пасха должна стать временем безопасности.

Зеленский также сообщил, что обсудил с главкомом ВСУ Александром Сырским порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Информация о зеркальном характере действий и возможном продлении перемирия после Пасхи, по его словам, уже доведена до российской стороны.

«Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен»: В РФ пригрозили Киеву жёстким ответом на срыв пасхального перемирия
Напомним, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российским войскам дали указание остановить боевые действия на всех направлениях. При этом военных обязали быть готовыми пресекать возможные провокации и любые агрессивные действия со стороны противника. В Русской православной церкви инициативу оценили положительно. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда выразил надежду, что пауза в боевых действиях позволит верующим спокойно прийти в храмы.

Юлия Сафиулина
