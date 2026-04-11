«Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен»: В РФ пригрозили Киеву жёстким ответом на срыв пасхального перемирия

Украина получит незамедлительный и жёсткий ответ в случае попытки нарушить пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции. Об этом заявил депутат Госдумы, член Комитета по обороне Андрей Колесник. В разговоре с AиФ он подчеркнул, что все огневые точки противника будут подавлены.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении боевых действий с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Соответствующие приказы об остановке огня на всех направлениях СВО уже отданы главе Минобороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.

«Если вдруг они попытаются сорвать перемирие, как было в прошлую Пасху, то ответ не заставит себя ждать. Все огневые точки будут подавлены, без вариантов. Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен», — заявил Колёсник.

Отвечая на вопрос о возможном продлении перемирия по аналогии с ситуацией между США и Ираном, депутат усомнился в способности Киева выполнять обещания. Он напомнил, что Владимир Зеленский ещё ни разу не сдерживал своих слов.

«Все, что обещал, не выполнил. В Иране, кстати говоря, относительное перемирие, удары там ещё имеют место быть со стороны Израиля… Но посмотрим на поведение Украины, сдержат ли они слово», — подытожил парламентарий.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Россия вряд ли предоставит Украине длительное перемирие. Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что длительный перерыв может дать Киеву возможность усилить позиции. По его словам, речь идёт о перегруппировке, строительстве укреплений и наращивании сил. При этом краткосрочные паузы не дают такого эффекта.