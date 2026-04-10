«Акт веры»: В РПЦ назвали пасхальное перемирие Путина религиозным жестом христианина

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал пасхальное перемирие с Украиной, объявленное президентом России Владимиром Путиным, не политическим, а религиозным актом. В беседе с РИА «Новости» он предположил, что это решение отражает мировоззрение главы государства как православного христианина.

По словам заместителя управляющего делами Московской патриархии, перемирие объявлено именно на Пасху, а не раньше или позже ради тактических или дипломатических соображений. Епископ видит в этом убеждение главы государства, что если обстоятельства позволяют, то на Пасху должно быть перемирие. Именно согласуясь с этим убеждением, полагает Савва, Путин и поступил.

«Это не политический акт, а религиозный, потому что перемирие объявлено именно на Пасху. Не раньше — ради каких-то тактических или дипломатических соображений — и не позже. Я вижу в этом отражение мировоззрения нашего президента. Это его убеждение как православного христианина. Полагаю, что именно согласуясь с этим убеждением, он поступил», — сказал он.

Напомним, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения специальной военной операции. Перемирие начнёт действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Российским войскам приказано остановить боевые действия на всех направлениях. При этом военные должны быть готовы пресекать возможные провокации со стороны противника и любые его агрессивные действия. В ответ Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к зеркальным шагам.