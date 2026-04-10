9 апреля, 21:38

«Мы готовы к зеркальным шагам»: Зеленский ответил на пасхальное перемирие Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам после объявления президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия.

«Мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз», – написал глава киевского режима в своём телеграм-канале.

Напомним, Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Российским войскам дали указание остановить боевые действия на всех направлениях. При этом военных обязали быть готовыми пресекать возможную агрессию со стороны противника.

В 2025 году Россия также объявляла пасхальное перемирие в зоне СВО. Тогда оно было трёхдневным.

«Не будет препон и затяжек»: Мирошник заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится в США и встречается с членами администрации Дональда Трампа. В центре переговоров – мирное урегулирование на Украине и экономическое сотрудничество. Визит проходит в чувствительный момент: Вашингтон должен принять решение о продлении санкций на российскую нефть, срок которых истекает 11 апреля.

