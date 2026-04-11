В МИД РФ оценили возможность продления пасхального перемирия

Россия вряд ли предоставит Украине длительное перемирие. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет газета «Известия».

Представитель МИД РФ отметил, что длительный перерыв может дать Киеву возможность усилить позиции. По его словам, речь идёт о перегруппировке, строительстве укреплений и наращивании сил. При этом краткосрочные паузы не дают такого эффекта.

«Сейчас полтора суток совершенно им ничего не дадут. Но мы, по крайней мере, постараемся создать условия для того, чтобы самый главный христианский праздник люди отпраздновали нормально», — сказал Мирошник.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции в связи с Пасхой. Режим прекращения огня вводится с 16:00 11 апреля и действует до конца 12 апреля 2026 года. Военным поручили остановить боевые действия на всех направлениях. При этом им указали сохранять готовность к возможным провокациям и реагировать на любые угрозы.