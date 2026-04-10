Пасхальное перемирие в зоне СВО назвали проверкой Киева «на вшивость»

Перемирие на Пасху может стать первым шагом к будущему мирному соглашению. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Перенджиев. Доцент РЭУ имени Плеханова пояснил, что прекращение огня понадобится для запуска переговорного процесса.

Украина часто упрекала Россию в якобы нежелании идти на перемирие, сказал эксперт в беседе с изданием «Ридус». Однако сами ВСУ в прошлом не соблюдали режим тишины. Поэтому нынешнее перемирие — проверка для Киева. Россия хочет убедиться — готов ли киевский режим соблюдать договорённости. Этот аргумент Москва использует в переговорах с США и Украиной. Так вырабатывается механизм прекращения огня.

«Так что это перемирие — проверка Украины на вшивость», — указал специалист.

Перенджиев отметил — вероятность соблюдения перемирия со стороны ВСУ невысока. Но надежда есть — возможно, в Киеве поступят разумнее, чем раньше.

Напомним, по указу президента российские войска приостановят огонь на всех участках фронта. Режим тишины действует с 16:00 11 апреля до конца следующих суток. Командирам подразделений дали чёткие инструкции — полностью прекратить стрельбу, но сохранять бдительность.