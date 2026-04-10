Песков отреагировал на заявление Зеленского о согласии на пасхальное перемирие

Кремль осведомлён о реакции украинской стороны на пасхальное перемирие. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы также видели заявления Зеленского, что украинская сторона последует этому примеру», — сказал он.

Ранее Россия объявила пасхальное перемирие в одностороннем порядке, без предварительных консультаций с другими участниками конфликта. О возможной связи этой инициативы с возобновлением переговоров, а также о её обсуждении с США или Украиной не проводилось.