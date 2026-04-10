В Госдуме не исключили, что Киев может нарушить пасхальное перемирие на фронте

Украина может нарушить объявленное Россией пасхальное перемирие на фронте, но Москва надеется на соблюдение режима. Об этом «Газете.ru» заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это святой праздник, поэтому мы будем надеяться, что они перемирие будут принимать, потому что среди украинских военнослужащих тоже очень много православных, которые чтят этот день», — отметил парламентарий.

При этом Чепа не исключил, что киевский режим может нарушить договорённости. По его словам, подобное происходило и в прошлые годы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отвечать зеркально на шаги, связанные с объявленным президентом России Владимиром Путиным пасхальным перемирием. По его словам, Киев ранее сам выступал с инициативой временного прекращения огня на период пасхальных праздников.