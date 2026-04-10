Песков: Москва не обсуждала с Киевом и Вашингтоном пасхальное перемирие

Россия вводит пасхальное перемирие в одностороннем порядке — без предварительных согласований с другими сторонами. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, увязывается ли пауза в боевых действиях с возобновлением переговоров и обсуждалась ли она с США как посредником или с Украиной, Песков ответил коротко и жёстко: «Нет».