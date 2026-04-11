Второе нарушение перемирия: Дрон ВСУ ранил двух взрослых и ребёнка в Курской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Среди них годовалый ребёнок, его мать, а также мужчина. На месте работают экстренные службы.
«Годовалый ребёнок, у него осколочное ранение головы. Пострадала и его мама: у женщины акубаротравма. Ещё один пострадавший — мужчина с травмой бедра», — написал Хинштейн в мессенджере МАХ.
Это уже второе нарушение пасхального перемирия. Ранее Новая Каховка в Херсонской области подверглась атаке беспилотников. Как сообщил глава города Владимир Оганесов, украинские военные нанесли удар, в результате которого пострадал мирный человек, а его дом получил повреждения.
Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина установлено пасхальное перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 11 апреля в 16:00 по московскому времени и будет действовать до конца дня 12 апреля.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.