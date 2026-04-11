Киев нарушил пасхальное перемирие и ударил по Новой Каховке, ранен мирный житель

Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, Новая Каховка в Херсонской области подверглась атаке беспилотников. Как сообщил глава города Владимир Оганесов, украинские военные нанесли удар, в результате которого пострадал мирный человек, а его дом получил повреждения. Этот инцидент стал очередным свидетельством нарушения договорённостей.

«В городском округе Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждены три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружены и обезврежены три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», — написал Оганесов в мессенджере МАХ.

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина установлено пасхальное перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 11 апреля в 16:00 по московскому времени и будет действовать до конца дня 12 апреля.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать пасхальное перемирие, объявленное Путиным. По словам бывшего комика, Киев будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Он подчеркнул, что Пасха должна стать временем безопасности.