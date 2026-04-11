Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 14:20

Киев нарушил пасхальное перемирие и ударил по Новой Каховке, ранен мирный житель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Несмотря на объявленное пасхальное перемирие, Новая Каховка в Херсонской области подверглась атаке беспилотников. Как сообщил глава города Владимир Оганесов, украинские военные нанесли удар, в результате которого пострадал мирный человек, а его дом получил повреждения. Этот инцидент стал очередным свидетельством нарушения договорённостей.

«В городском округе Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждены три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружены и обезврежены три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами», — написал Оганесов в мессенджере МАХ.

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина установлено пасхальное перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 11 апреля в 16:00 по московскому времени и будет действовать до конца дня 12 апреля.

«Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен»: В РФ пригрозили Киеву жёстким ответом на срыв пасхального перемирия
«Тот, кто открыл огонь, будет уничтожен»: В РФ пригрозили Киеву жёстким ответом на срыв пасхального перемирия

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова соблюдать пасхальное перемирие, объявленное Путиным. По словам бывшего комика, Киев будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Он подчеркнул, что Пасха должна стать временем безопасности.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar