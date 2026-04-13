Студентку-сироту ударили шокером во время занятий в медколледже в Казани

В Казани в медицинском колледже студентки устроили травлю одногруппницы прямо во время занятий. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Девушку ударили электрошокером, после чего попытались поставить на колени. На опубликованных кадрах видно, как одна из нападавших прижимает её к стене.

Сообщается, что пострадавшая является сиротой. По информации источников, травля продолжается уже длительное время. При этом, как утверждается, руководство учебного заведения не реагирует на происходящее.

Ранее Life.ru сообщал, что в Волгограде пятеро учеников начальной школы напали на 9-летнюю девочку, толкнув её под машину. 29 марта она ушла гулять и пропала на два часа — хотя обычно отзванивается маме каждые полчаса. Женщина позвонила сама, дочь ответила в слезах и сказала, что она в аптеке. Сотрудница аптеки рассказала Елене: толпа мальчиков забрасывала ребёнка песком и испачкала слюнями куртку, девочку пришлось буквально отбивать.