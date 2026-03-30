В Волгограде толпа школьников толкнула под машину 9-летнюю девочку

В Волгограде пятеро учеников начальной школы напали на 9-летнюю девочку, толкнув её под машину. По словам матери пострадавшей, поводом для травли стали сплетни, сообщает V1.RU.

Днём 29 марта девочка отправилась гулять и не выходила на связь два часа, хотя обычно звонит матери каждые полчаса. Когда женщина набрала номер сама, дочь ответила сквозь слёзы и сказала, что находится в аптеке. Сотрудница рассказала Елене, что толпа мальчиков закидывала ребёнка песком и заплевала куртку, и ей пришлось буквально отбивать девочку.

«К ней стали приставать мальчики, она от них ушла. Дальше мне позвонил провизор аптеки и рассказал: «Толпа мальчиков вашу дочь закидывала песком и заплевала ей куртку на спине, я еле отбила». Я тут же прибежала, забрала ребенка, и по дороге домой дочь сказала, что кто-то из мальчиков толкал её под машину», — вспоминает мама пострадавшей.

Вечером женщина обратилась в полицию, а позже ей позвонил один из участников нападения с извинениями — правда, не тот, кто пытался толкнуть ребёнка под колёса. Родители этого мальчика также связались и принесли извинения.

Как выяснилось, конфликт длится давно: кто-то из детей пустил слух, что девочка якобы избила пожилую женщину, хотя это не соответствует действительности. По словам матери, ранее её дочь уже сталкивалась с агрессией со стороны этих же детей — у неё отбирали шапку, били в живот. Заявление в полицию зарегистрировано, сейчас проводится проверка.

Ранее сообщалось, в Общественной палате России призвали ужесточить меры против школьного буллинга. Первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян заявил РИА, что зачинщиков травли необходимо переводить в специализированные учреждения. По его словам, ситуация с буллингом в школах остаётся сложной, и в особых случаях без изоляции агрессоров не обойтись.