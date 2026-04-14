Проигравшийся мужчина напал на букмекерскую контору во Владикавказе

Мужчина, проигравшийся на ставках, напал на букмекерскую контору во Владикавказе. По данным SHOT, он ворвался в здание с ружьём и стал угрожать сотрудницам.

На место оперативно прибыли росгвардейцы и скрутили нападавшего. При задеражании его ранили в ногу. Предварительно, мужчина хотел вернуть деньги.

А ранее в московской Коммунарке неадекватный мужчина с ножом атаковал сотрудников Росгвардии. Жители жилого комплекса «Новая Звезда» на Бачуринской улице заметили странного человека, который бросался на прохожих с оружием.