14 апреля, 09:34

Судейский свисток и нож: Раскрыта личность захватчика из букмекерской конторы во Владикавказе

SHOT: Напавшим на букмекерскую контору во Владикавказе оказался футбольный судья

Стали известны новые подробности о нападении на букмекерскую контору в столице Северной Осетии. Как сообщает Telegram-канал SHOT, нападавшим оказался 36-летний Руслан Л., ранее работавший футбольным судьёй. Он обслуживал матчи Чемпионата Северной Осетии и страдал игровой зависимостью (лудоманией)..

Напавшим на букмекерскую контору оказался бывший футбольный судья.

Мужчина ворвался в помещение букмекерской конторы, схватил сотрудницу и приставил нож к её горлу. Девушка в ужасе закричала. На опубликованных кадрах видно, как она пытается вырваться, а нападающий крепко удерживает её.

Прибывшие на место бойцы Росгвардии сумели вплотную приблизиться к злоумышленнику, не спугнув его. В критический момент один из силовиков произвёл выстрел нападавшему в ногу. От неожиданности и боли мужчина ослабил хватку, и заложница смогла вырваться. После этого нападавшего обезвредили и скрутили.

Напомним, сегодня в столице Северной Осетии произошло нападение на букмекерскую контору. Мужчина, проигравший крупную сумму на ставках, ворвался в пункт приёма ставок с ружьём и начал угрожать персоналу, пытаясь вернуть потраченные деньги. Он напал на сотрудницу конторы и ранил её. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

