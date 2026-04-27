27 апреля, 10:25

Названы новые соперники сборной России по футболу: Первый матч пройдёт 28 мая

Сборная России сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом

Обложка © Telegram / РФС | Сборная России по футболу

РФС договорился о проведении трёх товарищеских матчей сборной России в ближайшие сборы. Команда сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Первый матч пройдёт 28 мая в Каире. Соперником российской сборной станет команда Египта. Затем футболисты сыграют дома. 5 июня в Волгограде Россия встретится с Буркина-Фасо. Ещё один матч запланирован на 9 июня. В Калининграде российская сборная примет Тринидад и Тобаго. Точное время начала игр пока не объявлено. Также позже станет известно, когда стартует билетная программа.

Все три встречи пройдут в формате BetBoom матчей сборной. Для команды это станет очередной серией международных игр на фоне ограничений, из-за которых Россия по-прежнему не участвует в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Марина Фещенко
