Названы новые соперники сборной России по футболу: Первый матч пройдёт 28 мая

РФС договорился о проведении трёх товарищеских матчей сборной России в ближайшие сборы. Команда сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

Первый матч пройдёт 28 мая в Каире. Соперником российской сборной станет команда Египта. Затем футболисты сыграют дома. 5 июня в Волгограде Россия встретится с Буркина-Фасо. Ещё один матч запланирован на 9 июня. В Калининграде российская сборная примет Тринидад и Тобаго. Точное время начала игр пока не объявлено. Также позже станет известно, когда стартует билетная программа.

Все три встречи пройдут в формате BetBoom матчей сборной. Для команды это станет очередной серией международных игр на фоне ограничений, из-за которых Россия по-прежнему не участвует в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.