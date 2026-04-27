27 апреля, 02:11

«Интеру» грозит ссылка в Серию B из-за судейского скандала

Обложка © ТАСС / Zuma

Миланский «Интер» оказался в эпицентре громкого судейского скандала. Глава судейского комитета Джанлука Рокки подал в отставку. По данным журналистских расследований, он мог назначать арбитров, которые благоволили миланскому клубу.

Если факты подтвердятся, у «нерадзурри» могут отобрать два чемпионских титула. Местные СМИ пишут, что не исключён и самый жёсткий сценарий — принудительное отправление команды в Серию Б.

Десять лет назад по похожему сценарию из элиты вылетал «Ювентус».

Накануне «Интер» сыграл вничью с «Торино» 2:2 в выездном матче 34-го тура Серии A. Подопечные Кристиану Киву на десять очков опережают «Наполи» в турнирной таблице и уже в следующем туре могут оформить чемпионство. 3 мая «Интер» дома примет «Парму».

Экс-тренер «Спартака» Станкович попал в скандал с эскорт-услугами

Ранее сообщалось, что число договорных матчей с участием «Торпедо» выросло до 22. Обвинения в получении взяток были предъявлены 13 арбитрам, которые обслуживали встречи Первой лиги.

Артём Гапоненко
