Экс-тренер «Спартака» Станкович попал в скандал с эскорт-услугами

Миланская прокуратура раскрыла преступную схему по организации эскорт-услуг для VIP-персон. Теперь в СМИ появились имена клиентов, среди которых немало известных футболистов и даже один бывший тренер «Спартака». Об этом сообщает il Giornale.

Речь идёт о Деяне Станковиче, который возглавлял московский клуб в 2023–2024 годах. Сербский специалист обращался в агентство как минимум восемь раз — именно столько звонков поступило в организацию с его номера телефона.

Скандал разгорелся после того, как финансовая полиция Милана арестовала четырёх человек, подозреваемых в организации эскорт-услуг для богатых клиентов. Под прикрытием компании по проведению мероприятий они вербовали девушек и предлагали пакеты услуг «всё включено»: от ужинов в люксовых ресторанах до ночей в отелях.

Услуги стоили несколько тысяч евро за вечер, а общий оборот незаконного бизнеса превысил 1,2 миллиона евро. Половину от суммы забирали организаторы, остальное отдавали девушкам.

В списке, помимо Станковича, оказались десятки действующих футболистов Серии А . Среди них Алессандро Бастони («Интер»), Душан Влахович («Ювентус»), Ашраф Хакими (ПСЖ), Филиппе Коутиньо, Оливье Жиру, Рафаэл Леан и многие другие . Всего в документах фигурирует около 70 фамилий.

Важный нюанс: ни один из спортсменов не является фигурантом уголовного дела. В Италии покупка сексуальных услуг не считается преступлением. Их имена используются прокуратурой как «ключевые слова» для поиска доказательств вины организаторов.

Напомним, Деяна Станковича отправили в отставку из-за неудовлетворительных спортивных результатов и потерей контроля над командой еще в 2025 году. Внутриклубная атмосфера стала критической проблемой. Переломный момент наступил ещё весной 2025 года, когда тренер публично возложил вину за поражения на игроков.