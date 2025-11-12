Названы главные причины увольнения Деяна Станковича из московского «Спартака»

Решение «Спартака» об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера назревало более полутора месяцев и было обусловлено двумя ключевыми факторами — неудовлетворительными спортивными результатами и потерей контроля над командой. Несмотря на второй по стоимости состав в РПЛ (€140 млн), команда занимает лишь шестое место, проиграв в первом круге основным конкурентам, включая «Балтику», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар».

Внутриклубная атмосфера стала критической проблемой. По информации источников «Чемпионата», Станкович не справился с ролью лидера раздевалки, а переломный момент наступил ещё весной, когда тренер публично возложил вину за поражения на игроков. Несмотря на продление контракта летом, ситуация продолжала ухудшаться, а задержка с отставкой была связана с отсутствием готовой кандидатуры на замену.

«Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но серб должен был стать лидером раздевалки. А он провалился и поплыл. Раздевалка была давно потеряна», — описывают ситуацию источники в «Спартаке».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, который будет работать с командой до заключения контракта с новым специалистом. Клуб рассматривает этот вариант как временный и планирует найти постоянного главного тренера до возобновления чемпионата после зимней паузы.

Напомним, после победы «Спартака» над «Локомотивом» в Кубке России Деян Станкович сделал неоднозначное заявление. Сербский специалист отметил, что устал от постоянной критики и хочет домой к семье. 11 ноября «Спартак» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Станковичем. Решение было принято руководством клуба из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.