Минспорт, РФС и РПЛ рассматривают три варианта лимита на легионеров

Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз и Российская премьер-лига рассматривают три варианта изменения лимита на легионеров, сообщили «Чемпионату» информированные источники. По данным издания, предлагаются формулы: 10 иностранцев в заявке при 5 на поле, сохранение текущего режима 13/8 с введением финансовых стимулов за молодых россиян, либо промежуточный вариант — 11 легионеров в заявке при 7 на поле.

В настоящее время клубы РПЛ имеют право включать в заявку на матч 13 иностранных футболистов с ограничением одновременного присутствия на поле не более восьми человек. За первый вариант лимита выступает министр спорта Михаил Дегтярёв. Второй вариант предполагает введение специальных пошлин за использование легионеров при одновременном создании системы денежных поощрений за привлечение молодых российских игроков.

Напомним, ранее Михаил Дегтярёв заявил, что Министерство спорта РФ намерено ограничить количество иностранных легионеров в российских футбольных клубах. По словам главы ведомства, к 2028 году на поле одновременно смогут выходить не более пяти иностранных игроков, а в заявке команды их будет не более десяти.