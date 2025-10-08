Легионерам могут запретить играть в матче Кубка России

Министерство спорта России рассматривает возможность запрета на участие иностранных футболистов в матчах Кубка России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале, ссылаясь на встречу с руководством ассоциации спортивных комментаторов.

«Министру спорта предложили допускать в составы команд на этот турнир только тех футболистов, которые могут выступать за сборную нашей страны. Дегтярёв отметил, что это интересное предложение и оно будет проработано», — написал инсайдер.

Предполагается, что в кубковых матчах смогут принимать участие только игроки, имеющие право выступать за сборную России. Инициатива может стать частью более масштабной реформы, направленной на ограничение числа иностранных игроков в российском футболе. Окончательное решение будет принято после дополнительных консультаций с профессиональными клубами и Российским футбольным союзом.

Ранее Дегтярёв анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). С сезона 2028/29. количество иностранных игроков будет ограничено пятью на поле и десятью в заявке. В настоящее время клубы могут включать в заявку до 13 иностранных футболистов, но одновременно на поле могут находиться не более восьми.