«Спартак» объявил об уходе главного тренера Деяна Станковича

Московский «Спартак» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Деяном Станковичем. Решение было принято руководством клуба из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне. Сербский специалист возглавлял команду с лета 2024 года и привёл её к четвёртому месту в чемпионате России по итогам прошлого сезона.

«На данный момент «Спартак» идёт на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — сообщили в пресс-службе красно-белых.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен 47-летний Вадим Романов, который ранее возглавлял молодёжный состав «Спартака» и входил в тренерский штаб Станковича. Воспитанник спартаковской школы будет руководить тренировочным процессом команды.

Напомним, ранее появилась информация о потенциальной смене собственника футбольного клуба «Спартак». «Лукойл», нынешний владелец, изучал возможность передачи акций третьей стороне, что может быть продиктовано стремлением ослабить влияние санкций на команду. А Деян Станкович после победы над «Локомотивом» в Кубке России сделал заявление, вызвавшее неоднозначную реакцию. Хотя сербский специалист тогда опроверг слухи о своей отставке, но признался, что чувствует сильную усталость от непрекращающейся критики и желает вернуться к своей семье.