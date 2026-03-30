Роботы заменили судей в бейсболе

В Главной лиге бейсбола США начали использовать систему, которая частично заменяет судей при определении боллов и страйков. Теперь спорные решения можно быстро проверить с помощью автоматики. Об этом пишет The Athletic.

Речь идёт о технологии Automated Ball-Strike. Она позволяет пересматривать отдельные эпизоды, если игрок или команда считают, что судья ошибся при определении зоны подачи.

Пока роботы не убрали арбитров с поля полностью, но уже получили право вмешиваться в ключевые моменты игры. Именно это и стало одной из самых обсуждаемых тем нового сезона. Как пишут американские обозреватели, новинка неожиданно понравилась и зрителям, и многим участникам матчей. Проверки проходят быстро и почти не ломают темп игры.

При этом система уже меняет сам бейсбол. У игроков появилась новая тактика: теперь важно не только отбивать мяч, но и вовремя решить, когда стоит оспорить решение человека. На этом фоне в США всё громче обсуждают, как далеко может зайти автоматизация спорта и не придёт ли бейсбол в итоге к матчам, где роботы будут судить уже почти всё.

