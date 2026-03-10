Трёх хоккейных судей отстранили за пьянку в раздевалке после матча, одного – пожизненно

Федерация хоккея России объявила о жёстких санкциях в отношении трёх судей ВХЛ, которые попались на аморальном поведении. Инцидент произошёл после матча «Норильск» — «Омские Крылья» 21 февраля.

Линейный арбитр Мирослав Скугарев снял видео из раздевалки, на котором он и его коллеги Ильнур Хажиев и Иван Шмаков находились, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. После проверки дисциплинарный комитет ФХР вынес вердикт: Скугареву запретили заниматься любой хоккейной деятельностью пожизненно, Шмакова и Хажиева отстранили на три года.

Напомним, поводом для разбирательства стало видео после матча «Норильск» — «Омские Крылья», прошедшего 21 февраля. Примечательно, что по итогам сезона-2024/25 Скугарев был признан лучшим линейным судьёй ВХЛ. В текущем сезоне 26-летний арбитр также отработал на 21 матче КХЛ, которая не подпадает под юрисдикцию ФХР. Он — сын двукратного чемпиона России Александра Скугарева.