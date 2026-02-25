Директор ФБР улетел смотреть хоккей на ОИ за $75 тысяч и оставил бюро без авиации

Демократическая партия потребовала расследовать поездку главы ФБР Кэша Пателя в Италию на празднование победы американской хоккейной сборной в финале Олимпиады. Демократы считают, что он саботировал работу бюро, оставив его без авиации, ведь в Милан он полетел на служебном самолёте Gulfstream.

По версии представителей Демократической партии, из-за отсутствия борта агенты бюро не смогли вовремя добраться на место преступления в США и собрать важные улики. В аппарате Пателя все обвинения опровергли и напомнили, что директор ФБР по закону не имеет права летать коммерческими рейсами.

Скандал разгорелся в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. По оценкам государственных ведомств, для налогоплательщиков США каждый час полёта самолета ФБР обходится как минимум в 5,000 долларов, что означает, что полёт Пателя на хоккей в Милан, вероятно, стоил до 75,000 долларов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии завершились 22 февраля. Сборная США заняла второе место в медальном зачёте, уступив Норвегии. Американские хоккеисты принесли стране золото, с чем их поздравил президент Дональд Трамп.