Трамп примерил золотую медаль Олимпиады и отказался вернуть её хоккеистам

Президент США Дональд Трамп примерил золотую медаль Олимпиады во время встречи с хоккеистами американской сборной в Белом доме. Видео у себя в соцсетях показал младший сын американского лидера Бэррон Трамп.

Трамп примерил олимпийское золото. Видео X / Barron Trump

Форвард Мэттью Ткачук вручил награду президенту, и тот надел её на шею. «Теперь я её не верну», — пошутил Трамп, вызвав смех у чемпионов.

Сборная США обыграла Канаду в финале со счётом 2:1 в дополнительное время. Эта победа стала для американцев первой на Олимпийских играх за 46 лет. В числе первых с победой национальную команду поздравил американский президент Дональд Трамп.