26 апреля, 19:18

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» и сохранил лидерство в РПЛ

Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на домашней арене взял верх над махачкалинским «Динамо». Итоговый счёт — 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей забивали Никита Кривцов (29') и Джон Кордоба (67'). Единственный гол гостей оказался автоголом — на 5-й минуте защитник «Краснодара» Диего Коста срезал мяч в свои ворота. К тому же на 36-й минуте хозяева не сумели реализовать пенальти — удар Эдуарда Сперцяна пришёлся мимо цели. В концовке встречи (90+5') гости остались вдесятером — удаление Миро.

Благодаря этому успеху краснодарцы продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей (пять побед, две ничьи). Команда идёт на первом месте. У «быков» 60 очков, идущий вторым «Зенит» имеет на одно меньше.

У махачкалинцев всё печальнее. Коллектив из Дагестана не может выиграть уже шесть встреч кряду (три поражения, три ничьи). С 24 очками «Динамо» расположилось на 14-й позиции.

В следующем туре «Краснодар» 3 мая отправится в гости к тольяттинскому «Акрону». Днём ранее махачкалинцы примут на своём поле «Ростов».

Ранее «Краснодар» победил московский «Спартак» в игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в столице закончился победой гостей — 2:1.

Александра Мышляева
